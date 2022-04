Tres vacunas para ingresar a la feria de Azuero

Tres dosis de vacunas contra la Covid-19, asi como la prohibición de venta y consumo de productos de tabaco, son parte de las regulaciones en materia sanitaria establecidas para la realización de la feria internacional de Azuero.

La feria se desarrollará en esta región del país del 22 de abril al 2 de mayo, y a pesar de ser un área abierta con más de seis hectáreas de terreno, se mantendrá el uso de la mascarilla dentro de sus instalaciones.

Esto debido a que se espera una gran cantidad de asistentes y no se podrá garantizar el distanciamiento de al menos un metro entre visitantes.

Durante reuniones de coordinación que se realizan entre la feria y las entidades encargadas de la seguridad, se determinaron algunas disposiciones para garantizar el control de las actividades.

Publicidad



Entre ellas se anunció por parte del patronato que no habrá estructuras para actividades bailables o festivas, ya que el decreto que regula la realización de las ferias no lo permite.

Eato significa, según se informó, que no se permitirá la realización de bailes, cantaderas y discotecas, si no la presentación de artistas en la tarima de espectáculos.

El doctor Ayvar Hernández, director de Salud de Los Santos indicó que dentro de las regulaciones está la prohibición de venta y consumo de cigarrillos y tabaco en todo el evento ferial, luego de un convenio firmado entre el patronato y la entidad.

Se espera que gran cantidad de personas asistan al principal evento ferial de las provincias de Herrera y Los Santos, luego de dos años de paralización producto de la pandemia.

Contenido Premium: 0