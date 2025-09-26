Show - 26/9/25 - 12:58 PM

Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

En esta ocasión, Netanyahu tachó uno por uno a los aliados y sus países asociados mientras relataba las campañas militares de Israel durante el último año.

 

Por: Redacción / Web -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó duramente a Irán y a los países occidentales por reconocer a un Estado palestino en un discurso intenso, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, sin embargo, en medio de sus declaraciones los presenten decidieron irse del lugar en forma de protesta.

Dirigiéndose a un pleno de la ONU prácticamente vacío, tras la salida de numerosas delegaciones en protesta, Netanyahu comenzó su discurso mostrando un pequeño mapa de Irán y sus aliados en la región, indicó CNN.

Para el líder israelí, este tema no es nuevo, ya que a menudo ha utilizado recursos visuales en la ONU para destacar algún punto sobre Irán.

En esta ocasión, Netanyahu tachó uno por uno a los aliados y sus países asociados mientras relataba las campañas militares de Israel durante el último año, incluyendo el asesinato de los líderes de Hezbollah y Hamas.

Afirmó que muchos en todo el mundo habían olvidado el 7 de octubre, pero prometió que Israel no lo haría. Se mostró firme y sin complejos ante la guerra en Gaza después de casi dos años y prometió continuar hasta que Hamas sea destruido, en momentos en que el ejército israelí lleva a cabo un ataque continuo contra la Ciudad de Gaza que ha causado decenas de muertos casi diariamente.


Netanyahu también empleó, posiblemente, su lenguaje más duro hasta la fecha en la ONU sobre la solución de dos Estados. En discursos anteriores, al menos reconocía simbólicamente la remota posibilidad de tal política. Ahora, Netanyahu la rechazó rotundamente, al decir: “Israel no permitirá que nos impongan un estado terrorista”.

Te puede interesar

Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

 Septiembre 26, 2025
¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?

¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?

 Septiembre 26, 2025
Modelo que estuvo con músico asesinado en México desapareció

Modelo que estuvo con músico asesinado en México desapareció

 Septiembre 26, 2025
Boza lloró y le dio las gracias a Panamá por todo el apoyo

Boza lloró y le dio las gracias a Panamá por todo el apoyo

 Septiembre 26, 2025
Una alfombra azul llena de estrellas y un opening que nos llena de orgullo

Una alfombra azul llena de estrellas y un opening que nos llena de orgullo

 Septiembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito
Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde

Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde
Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí

Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí