Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó duramente a Irán y a los países occidentales por reconocer a un Estado palestino en un discurso intenso, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, sin embargo, en medio de sus declaraciones los presenten decidieron irse del lugar en forma de protesta.

Dirigiéndose a un pleno de la ONU prácticamente vacío, tras la salida de numerosas delegaciones en protesta, Netanyahu comenzó su discurso mostrando un pequeño mapa de Irán y sus aliados en la región, indicó CNN.

Para el líder israelí, este tema no es nuevo, ya que a menudo ha utilizado recursos visuales en la ONU para destacar algún punto sobre Irán.

En esta ocasión, Netanyahu tachó uno por uno a los aliados y sus países asociados mientras relataba las campañas militares de Israel durante el último año, incluyendo el asesinato de los líderes de Hezbollah y Hamas.

Afirmó que muchos en todo el mundo habían olvidado el 7 de octubre, pero prometió que Israel no lo haría. Se mostró firme y sin complejos ante la guerra en Gaza después de casi dos años y prometió continuar hasta que Hamas sea destruido, en momentos en que el ejército israelí lleva a cabo un ataque continuo contra la Ciudad de Gaza que ha causado decenas de muertos casi diariamente.



Netanyahu también empleó, posiblemente, su lenguaje más duro hasta la fecha en la ONU sobre la solución de dos Estados. En discursos anteriores, al menos reconocía simbólicamente la remota posibilidad de tal política. Ahora, Netanyahu la rechazó rotundamente, al decir: “Israel no permitirá que nos impongan un estado terrorista”.