Cristiano Ronaldo elige a hijo de Duckins, Cayden, para protagonizar comercial

El talento panameño vuelve a brillar a nivel internacional, y esta vez de la mano del pequeño Cayden, hijo del creador de contenido Duckins Jacques y Bingiany Barrera.

El joven, que ha crecido frente a las cámaras gracias a los proyectos de su padre, acaba de lograr otro de los hitos más importantes de su corta carrera: fue escogido por nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo para participar en un nuevo comercial de Perplexity AI, el buscador impulsado por inteligencia artificial.

Según compartió Duckins en sus redes sociales, Cayden formó parte de la producción, y mostró todo lo que pasó detrás de cámaras, desde que llegaron hasta que cayó la noche y empezó la grabación.

En el video se ve al pequeño interpretando con naturalidad, acompañado de otro pequeño, van caminando mientras hablan de las hazañas del futbolista.

