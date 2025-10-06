Abraham Pino se reencuentra con su hija después de ocho meses

El creador de contenido Abraham Pino compartió un emotivo momento con sus seguidores al publicar su reencuentro con su hija, después de ocho largos meses sin poder verla ni abrazarla.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el influencer expresó la emoción de volver a escuchar la voz de su pequeña, asegurando que este encuentro le devolvió las fuerzas para seguir luchando.

> “Después de muchos meses sin poder abrazar a mi hija… hoy escuché su voz de nuevo. Me han señalado, me han acusado injustamente de algo que jamás haría, pero no existe mentira que pueda romper el lazo de un padre con su hija”, escribió Pino.

El también youtuber agradeció a Dios y a su abogado por ayudarle a obtener cuatro visitas supervisadas, mientras se resuelve su situación legal y pueda volver a tener visitas normales con su niña.

“Mi única verdad es el amor que siento por ella. Este abrazo, esta voz, son mi razón para seguir luchando”, añadió el creador digital, detallando que en esta visita no le permitieron tomarse fotos con su pequeña.