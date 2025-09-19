Abraham revela la delicada acusación que le hizo su ex y por la que no puede ver a su hija

Abraham Pino no solo expuso en redes la problemática que enfrenta con su ex, que no lo deja ver a su hija desde hace 8 meses y hasta se perdió su cumpleaños 4, también reveló la supuesta acusación falsa que le hizo en el juzgado.

Según el creador de contenido, la madre de su hija primero acusó al abuelo de la niña, el papá de Abraham, haciendo acusaciones absurdas y sin pruebas, por lo que se archivó el caso. Por esta razón Abraham tenía visitas supervisada.

“Como la juez archivó el caso de mi papá y ya me iban a dar las visitas con mi hija nuevamente, ella ahora inventó que la niña le dijo que yo la violé; fue y dijo eso en el juzgado... En qué cabeza cabe que yo le haría eso a mi hija, una niña que deseé tanto”, reveló Pino.

Ahora le toca esperar que le pongan nuevamente visitas supervisadas, serán cuatro; posterior irá a audiencia, donde un juez dictaminará si puede estar con su pequeña.

“Ya he ido como a mil audiencias, que si yo no amara a mi hija y fuera un padre que me valiera v... mi hija, yo no estuviera haciendo nada de esto”, puntualizó Pino.

Ante lo revelado por el youtuber, Eliza Ibeth solo emitió una publicación en sus historias de Instagram de un “reel” en que se lee: “Qué curioso... la única persona que me llamó mala madre fue quien me hizo madre. Y de repente me volví ‘mala’ justo cuando ya no pudo manipularme ni controlarme”.