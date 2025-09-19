Show - 19/9/25 - 12:00 AM

Abraham revela la delicada acusación que le hizo su ex y por la que no puede ver a su hija

Abraham Pino no solo expuso en redes la problemática que enfrenta con su ex, que no lo deja ver a su hija desde hace 8 meses y hasta se perdió su cumpleaños 4, también reveló la supuesta acusación falsa que le hizo en el juzgado.

Según el creador de contenido, la madre de su hija primero acusó al abuelo de la niña, el papá de Abraham, haciendo acusaciones absurdas y sin pruebas, por lo que se archivó el caso. Por esta razón Abraham tenía visitas supervisada.

“Como la juez archivó el caso de mi papá y ya me iban a dar las visitas con mi hija nuevamente, ella ahora inventó que la niña le dijo que yo la violé; fue y dijo eso en el juzgado... En qué cabeza cabe que yo le haría eso a mi hija, una niña que deseé tanto”, reveló Pino.

Ahora le toca esperar que le pongan nuevamente visitas supervisadas, serán cuatro; posterior irá a audiencia, donde un juez dictaminará si puede estar con su pequeña.

“Ya he ido como a mil audiencias, que si yo no amara a mi hija y fuera un padre que me valiera v... mi hija, yo no estuviera haciendo nada de esto”, puntualizó Pino.

Ante lo revelado por el youtuber, Eliza Ibeth solo emitió una publicación en sus historias de Instagram de un “reel” en que se lee: “Qué curioso... la única persona que me llamó mala madre fue quien me hizo madre. Y de repente me volví ‘mala’ justo cuando ya no pudo manipularme ni controlarme”.

Te puede interesar

Abraham revela la delicada acusación que le hizo su ex y por la que no puede ver a su hija

Abraham revela la delicada acusación que le hizo su ex y por la que no puede ver a su hija

 Septiembre 19, 2025
Paga más en luz que casa y carro

Paga más en luz que casa y carro

 Septiembre 19, 2025
¡Faltín! Influencer dice que Gracie tapará los baños de Alofoke

¡Faltín! Influencer dice que Gracie tapará los baños de Alofoke

 Septiembre 18, 2025
Eliza le responde a Abraham y lo llama manipulador

Eliza le responde a Abraham y lo llama manipulador

 Septiembre 18, 2025
Arian Abadi y La 'Mákina' denuncian cargos de luz sin sentido

Arian Abadi y La 'Mákina' denuncian cargos de luz sin sentido

 Septiembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?