Acusan a Yuri de fregarse el rostro; gays le llaman homofóbica

Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri)

“Hasta donde llega la hipocresia de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras”. “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices nuestra bandera, siendo la persona que eres, con los pensamientos y creencias que tienes, definitivamente eres la menos y ojalá sepas tratar de darle reflote a tu carrera lejos de nuestros símbolos, programas y demás cosas que nos representan como comunidad, comunidad de la que no eres parte”. “Irónicamente no apoya a la comunidad LGBTIQ+ pero en este video reúne todo el cliché de una artista que sí lo hace. #Yurilamenos”.

“Mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso. Yo respeto a todos, incluso hasta a los ateos, me he sentado a la mesa con ellos”, mencionó. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho ‘burlying’”, dijo en su momento.

Contenido Premium: 0