El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

El famoso actor mexicano Jaime Camil decidió venirse para Panamá en plena víspera de la Navidad y se ha dado la vuelta por varios lugares turísticos.

Y es que el protagonista de La fea más bella ha quedado encantando con lo que ha visto.

"Que chulada, el Casco Antiguo de Panamá, qué bonito eres Panamá, no sé si saben pero existe un programa que se llama stopover en donde puedes gozar hasta 7 días de este paraíso turístico conociendo el Canal de Panamá, el Biomuseo y por supuesto el Casco Antiguo que está hermosísimo’., dijo.

Camil, de 52 años, documentó su visita al Canal de Panamá, el Biomuseo y el Casco Antiguo.

No aclaró si fue invitado por las autoridades de turismo, esto debido a que tagueó a varias entidades dedicacas a este tema en Panamá.