Show - 24/12/25 - 12:07 PM

El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

Camil, de 52 años, documentó su visita al Canal de Panamá, el Biomuseo y el Casco Antiguo.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso actor mexicano Jaime Camil decidió venirse para Panamá en plena víspera de la Navidad y se ha dado la vuelta por varios lugares turísticos.

Y es que el protagonista de La fea más bella ha quedado encantando con lo que ha visto.

"Que chulada, el Casco Antiguo de Panamá, qué bonito eres Panamá, no sé si saben pero existe un programa que se llama stopover en donde puedes gozar hasta 7 días de este paraíso turístico conociendo el Canal de Panamá, el Biomuseo y por supuesto el Casco Antiguo que está hermosísimo’., dijo.

Camil, de 52 años, documentó su visita al Canal de Panamá, el Biomuseo y el Casco Antiguo.

No aclaró si fue invitado por las autoridades de turismo, esto debido a que tagueó a varias entidades dedicacas a este tema en Panamá. 

Te puede interesar

El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

 Diciembre 24, 2025
Tylor Chase, exestrella de televisión, vive en la calle y causa preocupación

Tylor Chase, exestrella de televisión, vive en la calle y causa preocupación

Diciembre 24, 2025
Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en EE.UU.

Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en EE.UU.

 Diciembre 24, 2025
Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

 Diciembre 24, 2025
Tania Hyman elige en esta Navidad la gratitud, el amor y los recuerdos

Tania Hyman elige en esta Navidad la gratitud, el amor y los recuerdos

 Diciembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí