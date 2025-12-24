Show - 24/12/25 - 11:39 AM

Tylor Chase, exestrella de televisión, vive en la calle y causa preocupación

Por: Redacción / Web

Un video en el que aparece al actor estadounidense Tylor Chase, reconocido por su participación en una producción de Nickelodeon, viviendo en las calles de Los Ángeles.

En las imágenes se le pudo ver al actor de “Ned’s Declassified School Survival Guide”, caminando solo por las calles con una apariencia visiblemente deteriorada y vestimenta desgastada.

Aunque no se conocen detalles sobre las circunstancias que llevaron a Tylor Chase a vivir en condición de calle, su caso generó preocupación entre sus colegas y seguidores.

En medio de una conversación durante el pódcast “Ned’s Declassified Survival Guide”, sus excompañeros Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw lamentaron la situación en la que se encuentra el actor.

