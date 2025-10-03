Show - 03/10/25 - 09:38 AM

¿Adorará a Dios o habrá demencia? DY vuelve a los escenarios

Muchos afirman que debió quedarse en los caminos de Jesucristo.

 

Por: Redacción / Web -

Daddy Yankee regresará a los escenarios en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, marcando un hito en la historia del género, sin embargo, sus fans nuevos religiosos lo han cuestionado por seguir en el mundo y no dedicarse a Dios. 

El legendario cantante de reguetón se presentará en el evento que se celebrará el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

Tras anunciar su retiro con la gira “La Última Vuelta”, que vendió cerca de dos millones de boletos y recaudó más de 200 millones de dólares, el intérprete de “Gasolina” y “Con Calma” vuelve para ofrecer una actuación inolvidable que promete convertirse en uno de los momentos más emblemáticos de la premiación.

Aunque todo esos números llaman la atención, lo cierto es que a muchos no les ha caído para nada bien que vuelva nuevamente a las tarimas.

Incluso, lo están acusando de querer seguir sumando dinero con plenas nuevas, aunque desde hace un tiempo ha sacado canciones religiosas, todo mientras sigue su batalla legal con su exmujer Mireddys, por los millones que acumularon durante su relación. 

Te puede interesar

¡Fregó al pelao! Yamal sigue jodido del pubis y estará de baja

¡Fregó al pelao! Yamal sigue jodido del pubis y estará de baja

 Octubre 03, 2025
¿Adorará a Dios o habrá demencia? DY vuelve a los escenarios

¿Adorará a Dios o habrá demencia? DY vuelve a los escenarios

 Octubre 03, 2025
Doralis no aguanta tanto remeneo y defiende su "chucuchucu"

Doralis no aguanta tanto remeneo y defiende su "chucuchucu"

 Octubre 03, 2025
Para tomarse foto con la madre de Yamal deben soltar $900 palos

Para tomarse foto con la madre de Yamal deben soltar $900 palos

 Octubre 02, 2025
Andy Byron y su mujer vistos juntos tras escándalo de Coldplay

Andy Byron y su mujer vistos juntos tras escándalo de Coldplay

 Octubre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas