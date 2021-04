Al ritmo de la música despiden al Trompetista de América, Vitín Paz

Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dan el último adiós al reconocido trompetista panameño Vitín Paz, esto en una emotiva ceremonia realizada en la Basílica Menor Don Bosco.

El sepelio que se realiza esta mañana cuenta con la presencia de un grupo de artistas que decidió rendirle un homenaje con buena música, tal como a él le gustaría lo recordaran, debido a que en todo momento se consideró un amante de las buenas letras.

La actividad religiosa se realizó cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y los que pudieron asistir se despidieron de alguien inigualable.

#ShowCri Familiares y amigos despiden a Víctor Nicolás Paz Solanilla, conocido en el mundo artístico como el maestro “Vitín” Paz, la Trompeta de América. @esantos120170



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/Y3XHswe4bn — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 8, 2021

El reconocido trompetista panameño, Víctor Nicolás Paz, conocido como Vitín' Paz o la Trompeta de América, falleció el pasado sábado a la edad de 89 años.

Vitín' Paz compartió los mejores escenarios con grandes estrellas latinoamericanas como Benny Moré, Pedro Vargas, Celia Cruz, Daniel Santos, Rolando La Serie, Tito Rodríguez y las Estrellas de Fania, entre otras.

Víctor Nicolás, tenía 89 años, fue profesor de música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, además, en vida, la Gobernación de Panamá, le rindió un homenaje a este gran maestro.

Una frase que quedará para el recuerdo fue la siguien: "Si usted no estudia, no aprende, si no aprende no sabe".

Vitín Paz, nació en la ciudad de Panamá el 30 de agosto de 1932, fue un nombre importante en la música tropical tanto en los Estados Unidos, México y Puerto Rico.

#ShowCri Amigos, familiares y compañeros le dan el último adiós al trompetista Vitín Paz en la Basílica Menor Don Bosco. Un grupo de músicos participa en su sepelio en estos momentos. @esantos120170



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/wdmSKbQumn — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 8, 2021