Alejo Garrido, protegido con sus dos dosis de vacuna contra el COVID-19

Completo, con sus dos dosis de vacuna, está Alejandro Garrido, quien expresó en sus redes sociales que ya está “ready” para viajar, aunque dejó claro que tendrá que esperar 15 días para que la vacuna sea considerada completa.

Aconsejó a sus seguidores ser positivos y dar gracias por los avances tecnológicos con los que contamos hoy día, de tener una vacuna a disposición.

Publicidad

“Con humildad les digo: pónganse el cinturón de seguridad. La vacuna no es solo pensando en ti (tamos jóvenes y sanos, yes) pero el mundo no gira alrededor nuestro, vacunarse es por los demás y si queremos: relajar las restricciones, viajar sin estrés, abrazar a la abuela… pues ya sabes qué hacer”, afirmó Alejo.

Comentó que hay millones de personas, en todo el mundo, que darían lo que fuera por tener acceso a vacunarse y, aunque está claro en que la decisión de vacunarse es de cada persona, hizo énfasis en que en estas dos últimas semanas, a muchos de sus conocidos, les ha dado COVID-19.

“Respeto y sigo amando a TODOS los que se la ponen y a los que no se la quieren poner también, es voluntario, pero OJO: conozco MUCHAS personas que les dio COVID estas últimas dos semanas-y bueno-esto se puede evitar… mi humilde recomendación: pónganse el cinturón de seguridad", concluyó Garrido, quien buscará qué país visitar, dentro de los casi 50 que admiten viajeros vacunados.