Alexa no ha pensado en congelar sus óvulos

La presentadora de Jelou! Alexa Carolina Chacón dejó saber que no ha pensado congelar sus óvulos, esto tras algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram.

De acuerdo, con la empresaria, quien hace poco lanzó su línea de ropa, no está y no ha pensado llevar a cabo dicho plan, esto tras ser indagada por un seguidor “¿Piensas congelar tus óvulos? Lo digo por el doctor de fertilidad”.

“Es un ginecólogo como cualquier otro, además, de ser especialista en fertilidad. No voy a congelar mis óvulos, todavía no estoy en ese tratamiento, no es algo que he pensado, pero bueno, ya tengo el médico”, expresó la presentadora.

Chacón, quien es vista por muchas como un modelo a seguir, por su ganas de luchar, y no dejarse, compartió algunos consejos de como tener esa disciplina a la hora de hacer ejercicios.

Destacó que a lo largo, ha aprendido “Menos prejuiciosa”, algo que según ella es el mayor cambio que ha tenido y no se arrepiente.

En tanto, señaló que ha logrado cosas importante en su vida, pero las ha hecho en silencio y que pronto saldrán.