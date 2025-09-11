Alleh y Yorghaki prenden Panamá y 7 mil almas corean sus temas
Muchos jóvenes se dieron cita y vivieron una experiencia muy distinta.
El dúo venezolano sensación del merenguetón Alleh Music y Yorghaki con millones de reproducciones y una fuerte presencia viral en redes sociales, pusieron a salar a a todos con su energía única y ritmos contagiosos.
El Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) los recibió anoche y hubo tremendo rumbón.
Muchos jóvenes se dieron cita y vivieron una experiencia muy distinta. Se informó que unas siete mil personas corearon sus canciones.
