Show - 14/12/25 - 02:46 PM
Barbel pidió que liberen a Yemil como un regalo para Panamá
Su comentario de que salga ha sido tomado con broma, mientras otros que otros lo han criticado.
El cantante urbano panameño Barbel aprovechó su presentación en la Teletón para pedir que liberaran al cantante Yemil.
Durante uno de los intermedios de sus temas, el famoso afirmó que a pesar de todo lo que ha pasado, sería una buena ocasión para darle calle al artistas.
Para los que desconocen del caso de Yemil, por ahora no saldrá y se espere que su condena la cumpla hasta el 2029.
