Barbel pidió que liberen a Yemil como un regalo para Panamá

Su comentario de que salga ha sido tomado con broma, mientras otros que otros lo han criticado.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante urbano panameño Barbel aprovechó su presentación en la Teletón para pedir que liberaran al cantante Yemil.

Durante uno de los intermedios de sus temas, el famoso afirmó que a pesar de todo lo que ha pasado, sería una buena ocasión para darle calle al artistas.

Para los que desconocen del caso de Yemil, por ahora no saldrá y se espere que su condena la cumpla hasta el 2029.

