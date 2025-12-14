Show - 14/12/25 - 04:26 PM

¿Cher, de 79 años, se casa con su pollo? Millones y fiestón incluido

Por: Redacción / Web

La famosa cantante Cher, de 79 años, se casaría con el productor Alexander AE Edwards, de 39, un rumor que empezó hace varias semanas, pero hasta ahora se oye con más seriedad.

Según una fuente cercana a la artista, entre los planes de Cher estaba caminar por tercera vez al altar, en una fecha que siempre ha sido muy especial para ella: el 20 de mayo, día de su cumpleaños. La ceremonia sería en el 2026, precisamente cuando la artista celebra 80 años.

Cher y Alexander AE Edwards fueron vistos por primera vez caminando de la mano por Los Ángeles en noviembre del 2022. Días después, con una publicación en redes, la intérprete de “Strong Enough” confirmó su relación. Su debut oficial como pareja lo hicieron en marzo del 2023, en el desfile de Versace.

Edwards es productor musical y cofundador del sello discográfico Last Kings Records, compañía que creó con su amigo, el rapero Tyga. Se sabe que fue novio de la modelo Amber Rose, con quien tuvo un hijo en 2019.

Actualmente viven en Malibú, en la mansión de la artista, una casa enorme de estilo renacentista italiano. Aunque está muy feliz al lado de Edwards, Cher ha desmentido los rumores de matrimonio. “No hay absolutamente ningún plan para una boda a futuro”, le comentó el representante a Gossip List.

Cher respondió de manera contundente a las críticas respecto a la diferencia de edad con su novio: “No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros. Simplemente nos la pasamos genial”.

