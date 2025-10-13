Show - 13/10/25 - 12:34 PM

¡Alofoke cumplió! Agrandó baño para Gracie y que aguante todo

Alofoke afirma que no es relajo y acomodó todo en su casa para que esté bien.

 

Por: Redacción / Web -

Después de mucho relajo y desorden, el conocido empresario Santiago Matías confirmó con imágenes que modificó los baños de "La Casa de Alofoke 2", para que Gracie Bon no pase páramos.

El polémico reality de República Dominicana iniciará  el 20 de octubre.

Alofoke confirmó que la casa tuvo que ser remodelada especialmente para Gracie y ahora no hay problemas por nada.

Según se pudo conocer hubo modificaciones especiales, aunque no quiso dar muchos detalles.

Además, tampoco confirmó si habrá un espacio para el mayordomo de Gracie, una persona que la acompaña para su higiene, aunque si dijo que no se contrató a nadie para eso. 

