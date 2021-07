Alvis Cárdenas le mete al género típico y lanza su tema 'La Pagarás'

El cantante panameño Alvis Cárdenas vuelve a dar que hablar en las redes, en esta ocasión por el lanzamiento de su primer video en género típico del tema "La Pagarás".

"Me siento contento por estar incursionando en este género. Cada día conocidos artistas, representantes y promotores me comentan siga en esa línea. Ya estoy teniendo propuestas de manejo artístico, pero no me apresuro", comentó.