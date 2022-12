Amaia Montero reaparece y ya no tiene pensamientos suicidas

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh Amaia Montero reapareció en las redes y parece que ha dejado a un lado sus pensamientos suicidas.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, fue el mensaje que puso en alerta a los fans de Amaia Montero, previo a darse a conocer que estaba internada en un psiquiátrico en España.

Ella compartió una nueva imagen con un semblante mejorado, sonriendo frente a la cámara mientras se pasea en bote.

A sus 46 años también dio una entrevista al medio español Socialité en el que se mantuvo reservada.

Según la información difundida, aseguró que no se encuentra preparada para hablar sobre las situaciones a las que se ha enfrentado durante este tiempo.

“Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, manifestó. Asimismo, contó que daría a conocer que tiene una relación complicada con los medios ya que durante su ausencia atacaron a su familia.

Exclusiva| Las primeras declaraciones de Amaia Montero tras salir de la clínica: "No es un momento de celebración" #Socialité625 https://t.co/DxEiGwvmyx — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 8, 2022

