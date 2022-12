Amaia Montero sufrió ansiedad y estrés; ya no quería vivir para nada

La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero, mantiene alarmando a todos sus seguidores desde hace un tiempo, esto tras la publicación de una foto en blanco y negro donde aparecía con una apariencia nunca antes vista.

Con la mirada casi perdida, despeinada y con un aspecto que preocupó a todos, Sin embargo lo peor era el pie de foto: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me vale la vida?".

Tras eso, se supo que Amaia Montero ingresó en un centro clínico de España, en el área de Navarra. Allí pasó internada un mes y ahora se encuentra en su domicilio habitual recuperándose.

Hasta la fecha su entorno no han dicho nada acerca de su estado de salud, sin embargo la revista ¡Hola!, ha revelado el motivo por el que Amaia Montero fue ingresada.

Según la revista, Amaia Montero sufrió ansiedad y estrés frente a su último trabajo que estaba a punto de ver la luz. El disco de la cantante iba a salir a principios de 2023, pero los profesionales a los que ha estado visitando le han recomendado que siga con el reposo recetado.