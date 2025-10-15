Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas del grupo a través de un comunicado.

Además des este anuncio, el grupo ha compartido un vídeo de la nueva formación componiendo como en los viejos tiempos y revelando una canción inédita que cuenta su historia.

La agrupación está de vuelta, y lo hace con el esperado regreso de Amaia Montero.

La banda de pop vuelve a los ruedos con la salida de Pablo Benegas, pero con su primera vocalista. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", dice el comunicado.

Aunque no han compartido los proyectos que tienen entre manos, sí que han dejado ver un clip en el que la banda compone como en los viejos tiempos.



