Show - 15/10/25 - 09:12 AM

Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

Aunque no han compartido los proyectos que tienen entre manos, sí que han dejado ver un clip en el que la banda compone como en los viejos tiempos.

 

Por: Redacción / Web -

La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas del grupo a través de un comunicado.
 
 Además des este anuncio, el grupo ha compartido un  vídeo de la nueva formación componiendo como en los viejos tiempos y revelando una canción inédita que cuenta su historia.
 

La agrupación está de vuelta, y lo hace con el esperado regreso de Amaia Montero

La banda de pop vuelve a los ruedos con la salida de Pablo Benegas, pero con su primera vocalista. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", dice el comunicado.

Aunque no han compartido los proyectos que tienen entre manos, sí que han dejado ver un clip en el que la banda compone como en los viejos tiempos.

 


 

Te puede interesar

Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

 Octubre 15, 2025
Nivel desbloqueado: nació Luna, la ‘Baby Monsters’

Nivel desbloqueado: nació Luna, la ‘Baby Monsters’

 Octubre 15, 2025
Tiffany inicia su defensa y fue al Ministerio Público

Tiffany inicia su defensa y fue al Ministerio Público

 Octubre 14, 2025
Ultimos días de 2 desmembrados: entre fiesta y “Coco Chanel”

Ultimos días de 2 desmembrados: entre fiesta y “Coco Chanel”

Octubre 14, 2025
Novio entró a competir; le dicen que lo cuide de las bandidas

Novio entró a competir; le dicen que lo cuide de las bandidas

 Octubre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas