Ana Lucía dice que su hija ‘no es solo una cara linda’

La expresentadora panameña Ana Lucía Herrera salió en defensa de su hija, la cantante Sofía Valdés, a quien luego de su presentación en el Festival Lollapalooza, le ha llovido mucho “hate” en las redes sociales.

Y es que algunos usuarios calificaron a la artista, quien se convirtió ayer en tendencia en las redes, como “yeye” y señalan que ha llegado a donde está, gracias a sus contactos.

Para su madre, Valdés, quien está firmada por Warner, ha luchado por estar en donde se encuentra y desde temprano ha estudiado.

“Tantas cosas que he leído y escuchado, pero tenemos tanta tranquilidad y me quedo con este tuit que leí: nadie tira piedras a un árbol que no da frutos, debe ser buen”, manifestó Herrera en un video en su cuenta de Instagram.

Destacó que su hija buscó oportunidades en Panamá, pero no se la dieron.

“La gente que me conoce sabe que uno de mis problemas es que trabajo 24/7, por eso vendo collares, hamacas, hago propagandas en televisión… estoy inventado una tienda de Casa Ideal, no hay nada que esconder, por mis hijos todo, y Sofía ha estudiado tanto desde los 15 años, y cuando buscó oportunidades en Panamá no se la daban, en concursos, nadie le daba play”, sentenció.

Por otro lado, dijo que Sofía se ha ganado todo, por su talento y es mucho más que una cara bonita.

“Ella solita decidió irse de Panamá, le dije que no podía pagársela. Los mismos gringos le pagaron parte de esa escuela, ellos estaban tan encantados con ella… ellos le pusieron un 40 % de lo que valía, si yo tuviera esos contactos, tuviera en Hollywood, por favor. Tiene todo el mérito del mundo, no es solo una cara linda, es compositora, ella toca guitarra, toca piano y todos los instrumentos, compone toda su música”, expresó Ana Lucía.

Por último, señaló: “No quiero echarle pétalos de flores, quiero que ella demuestre por sí sola quién es, eso es quien somos con mucha humildad”.