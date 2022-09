Anarkelys: ‘Aprendí a amar mi cuerpo en todas sus etapas’

La cantante panameña Anarkelys Arias sigue confesándose con sus seguidores y mostrando que en este proceso de mantener un buen cuerpo pueden pasar muchas cosas que molesten, pero que son normales, por lo que no debe haber motivos para autocastigarse.

Con una fotografía de ella con su barriga inflamada tras un fin de semana donde se dio algunos gustitos, dijo que ha aprendido amarse en todas sus etapas.

Publicidad

“Después de un fin de semana de excesos (sumándole que tenía mi periodo) es normal que me inflamé; al principio me molestaba y me castigaba dejando de comer y entrenando dos veces al día (cosa que empeoraba todo), luego entendí que es parte del proceso”, expresó la artista.

Añadió: “No está mal darse unos gustitos de vez en cuando, siempre que volvamos a nuestra rutina diaria de entrenamiento y comida saludable”.

Por otro lado, instó a sus seguidores a saber comprender y seguir luchando por su meta “aprendí amar mi cuerpo en todas mis etapas. Así que si estás en este proceso y decidiste pasártela bien no pasa nada, eres humano y es normal, no te castigues… Solo vuelve a entrenar con todo, come sano y enfócate en tu meta”.

Contenido Premium: 0