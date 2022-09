Andrés García comparó la muerte con las mujeres; ya no tiene miedo

El actor Andrés García sigue padeciendo estragos en su salud, además, afirma que está en sus últimos días y que la muerte es como las mujeres.

El intérprete de Pedro Navaja ha manifestado no sentir temor porque llegue su deceso.

“A la muerte hay que verla como una mujer hermosísima, que son casi muy parecidas a la muerte, las mujeres hermosísimas las miras a la cara y te terminan matando, te mata su belleza, la muerte es igual, entonces mirándola a la cara ya no le es tan fácil a ella acceder a ti”, dijo el actor de 81 años.

Postrado en su cama, Andrés reflexionó sobre el paso de los años y si le debe algo a la vida, por lo que comentó: “Yo creo que le debo mucho, porque he tenido muchísima suerte, me la he jugado muchísimas veces, en serio, no de mentiritas, en mucho tipo de cosas, y la he librado, hay veces que la he librado y pensado, ya me morí, ya debo estar del otro lado, y luego resulta que veo y digo ‘no, todavía estoy aquí’”.

García explicó que volverá a ingresar al hospital para que los doctores le asignen el tratamiento más adecuado para combatir uno de sus padecimientos.

“Lo mío es una cuestión que es un problema que tengo hace 30 años, el hueso de la médula espinal que me causé yo por tomar medicinas equivocadas, y la libré, y la sigo librando, pero siempre estoy al borde”, detalló.

Por otro lado, Leonardo García aseguró que su padre Andrés García después de su última hospitalización ya se encuentra mejor, aunque tiene altas y bajas en su salud todos los días, por lo que él intenta estar al tanto de él porque debido a la carga de trabajo y el carácter de su papá, no siempre puede verlo.

“Todos tenemos sus altos y sus bajos, lo mejor que puedo decir es pensar alto, positivo, para sentirte mejor”, dijo el hijo menor de Andrés García, durante su paso por la alfombra roja de la obra "Network la noche de ayer".

