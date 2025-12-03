Andrés se compromete con su novia bajo las auroras boreales en Noruega

El conocido actor y locutor panameño Andrés Morales anunció su compromiso con su pareja Giuliana Bissot De la Lastra, bajo las aureolas boreales en Noruega.

Ambos confirmaron la noticia hoy, pero esto ocurrió el pasado 20 de noviembre durante un viaje a la ciudad de Tromsø.

Morales se puso de rodillas, sosteniendo el anillo mientras le proponía matrimonio bajo una noche estrellada con auroras boreales y sobre un paisaje nevado.

Otras fotos muestran a la pareja en tomas diurnas posando con el anillo de compromiso.

Morales y Bissot están juntos en pareja desde hace cuatro años.