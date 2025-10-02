Andy Byron y su mujer vistos juntos tras escándalo de Coldplay

Tras dos meses del incidente que se hizo viral con Coldplay en el Gillette Stadium, el ex CEO de Astronomer, Andy Byron, y su esposa, Megan Byron, han reaparecido juntos en público.

Esta es la primera vez que se les puede ver juntos desde que el escándalo provocó la renuncia de Byron a su cargo.

En imágenes difundidas por el Daily Mail capturaron a la pareja dando un paseo en Kennebunk, Maine, el mismo vecindario donde Megan se ha estado quedando tras la crisis matrimonial.

La pareja mostró una actitud serena, compartió un pícnic al atardecer y vistió ropa deportiva, lo que sugiere un posible camino hacia la reconciliación.

Todo el drama estalló el 16 de julio, cuando Andy Byron fue captado por la «kiss cam» durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium. El ex ejecutivo no estaba solo, sino junto a su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot. La reacción visiblemente evasiva de ambos ante la cámara disparó especulaciones inmediatas sobre su relación, lo que finalmente resultó en la salida de Byron de la compañía Astronomer.

Las fotos recientes en Maine han despertado el interés público sobre el futuro de la relación de Andy y Megan, indicando una posible superación de la crisis.