Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia en mayo
La artista Ángela Aguilar dio a conocer que se casará por la iglesia en el mes de mayo con Christian Nodal.
La revelación la realizó cuando un grupo de fanáticos se le acercaron para pedirles fotos y autógrafos, tras haber ofrecido un concierto en Texas, Estados Unidos. En ese momento mencionó una fecha próxima para su boda con Christian.
Ángela y Nodal se casaron por lo civil el 24 de julio en la hacienda San Gabriel en Las Palmas, ubicada en la carretera federal Cuernavaca-Chilpancingo.
A esa ceremonia asistieron los padres de los novios, así como el artista Marc Anthony y su esposa Nadia.