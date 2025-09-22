Angelina: "No reconozco a mi país. Vivimos momentos difíciles"

La actriz estadounidense Angelina Jolie dijo en el Festival de Cine Español de San Sebastián, que no reconoce a su país, después de que ABC suspendiera el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios tras la muerte del activista Charlie Kirk.

"No reconozco a mi país. Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite la expresión personal y las libertades de alguien, me parece muy peligroso", afirmó.

"Estos son tiempos tan graves que debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles juntos", dijo la ganadora del Oscar, quien también es filántropa y defensora de los derechos humanos.

Jolie se expresó sin titubeos sobre la preocupante situación sociopolítica que se vive en Estados Unidos. La actriz está en la ciudad española para presentar la película "Couture", escrita y dirigida por Alice Winocour, que compite por la Concha de Oro, el más importante galardón de San Sebastián.



"Amo a mi país, pero en estos momentos no reconozco a mi país", sentenció la actriz durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó qué teme como artista y como estadounidense. Luego de suspirar profundamente y tomarse unos minutos, respondió: "Es una pregunta muy difícil". "Amo a mi país, pero en estos momentos no reconozco a mi país", agregó.



Los comentarios de Angelina llegan después de las continuas consecuencias y protestas en torno a la suspensión abrupta e indefinida de Jimmy Kimmel Live!, por comentarios que hizo el presentador sobre el fatal tiroteo del activista de ultraderecha Charlie Kirk.



La actriz, de 50 años, ya ha hablado anteriormente de su deseo de dejar atrás Estados Unidos y trasladarse al extranjero.