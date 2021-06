Anyuri genera ronchas con su plena y los fans le piden que cante baladas

Una publicación compartida de LaCuchita(@anyurimusica)

"La pela canta bien, hay que aceptarlo", "Sería interesante que cambiara de género, no lo hace tan mal", " Aunque la cuestionen tiene talento, y si cantara en otro género, podría ser más internacional", "Debe dejar de cantar para el barrio, eso no funciona ahorita", "Tiene que buscar otro asesoramiento, Dubosky y compañía no ayudan en nada", "Bueno, a cualquier cosa le llaman cantante", "Otra vez ella, no se cansa de lo mismo", eran algunos de los comentarios que se podían leer en distintas páginas de Instagram.

El tema fue lanzado hace unas horas y lleva más de 9 mil visualizaciones en Youtube, mientras tanto en su Instagram generó más de 600 comentarios.

Además de elgiar el tema, le han pedido que se mantenga con ese estilo, pues afirman que Karol G no anda ensñando todo su cuerpo en redes para vender y le dicen que mejore su voz, porque es lo que más importa en este instante.