Apariencia de Anuel preocupa a fans y dicen que luce bien focop

En redes salió un video del artista puertorriqueño en México, cantando corridos tumbados junto a un grupo de amigos, sin embargo, lo que llamó la atención fue su apariencia, causando preocupación entre sus fanáticos.

 

-

Anuel está siendo criticado y ha pospuesto varios shows en España, uno por la lluvia, otro por causas sin informar y el último por problemas de salud, según reveló la productora a cargo.

El cantante ha bajado varios kilos de peso, lo que se puede notar en su rostro, por lo que sus mismos seguidores han calificado como “demacrado”.

Al que se le suele decir el “Dios del trap”, sus seguidores lo han transformado para llamarlo “Dios del crack”, en referencia a que el cambio en su apariencia se debería al consumo de vainas raras.

“Ha pasado de ser el dios del trap… al dios del crack”; “Le llego el ozempic”; “Wow, se lo comió la coca”; “Ese polvo blanco lo está matando”; “Lo que hacen las sustancias”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido el artista.

