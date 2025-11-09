Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

La reconocida chef panameña Delyanne Arjona dio la bienvenida a la temporada navideña con un toque lleno de identidad y orgullo nacional.

A través de sus redes sociales, compartió su ya tradicional “arbolito patriótico”, que este año está inspirado en la provincia de Colón, una de las regiones más vibrantes y culturales de Panamá.

El árbol destaca por sus adornos congo, conchas marinas, cuentas de colores y detalles que evocan el folclor, la alegría y el sabor característico de la costa atlántica, además de un tambor que marca las fiestas patrias. “Tan bello, a veces olvidado, pero que brilla con su luz, sus costumbres, sabor y su gente”, expresó Delyanne junto a las imágenes del árbol.

Con su árbol, la chef rinde homenaje a la riqueza cultural colonense y demuestra una vez más su amor por Panamá y sus tradiciones, combinando creatividad, patriotismo y sentido de pertenencia.