Show - 09/11/25 - 06:02 PM

Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

La chef decoró su árbol alusivo a la cultura congo.

 

La reconocida chef panameña Delyanne Arjona dio la bienvenida a la temporada navideña con un toque lleno de identidad y orgullo nacional.

A través de sus redes sociales, compartió su ya tradicional “arbolito patriótico”, que este año está inspirado en la provincia de Colón, una de las regiones más vibrantes y culturales de Panamá.

El árbol destaca por sus adornos congo, conchas marinas, cuentas de colores y detalles que evocan el folclor, la alegría y el sabor característico de la costa atlántica, además de un tambor que marca las fiestas patrias. “Tan bello, a veces olvidado, pero que brilla con su luz, sus costumbres, sabor y su gente”, expresó Delyanne junto a las imágenes del árbol.

Con su árbol, la chef rinde homenaje a la riqueza cultural colonense y demuestra una vez más su amor por Panamá y sus tradiciones, combinando creatividad, patriotismo y sentido de pertenencia.

Te puede interesar

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

 Noviembre 09, 2025
El 'Mono Mexa' se tatúa a Danger Man y Japanese

El 'Mono Mexa' se tatúa a Danger Man y Japanese

 Noviembre 09, 2025
Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

Noviembre 09, 2025
Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones a los Grammy

Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones a los Grammy

 Noviembre 08, 2025
Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia en mayo

Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia en mayo

 Noviembre 08, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí