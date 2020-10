Arcángel prende las redes al juntarse con Sech en su nuevo tema

El cantante Arcángel lanzó su nuevo sencillo musical llamado "Amantes & Amigos" y afirmó que está muy feliz con la participación de su amigo del alma, el panameño Sech.

Tras el éxito del sencillo “Sigues con él” , el artista decidió repetir la fórmula y llamar a Sech para darle ese toque diferente a este llamativo tema.

"Y yo soy tu amante y tu amigo, él te hace lo que no hace contigo, él tiene rato durmiento contigo, pero la química la tienes conmigo. Llámame si quieres que te cure, lo de ustedes yo no creo que dure, quiéreme con calma no te apures, en la cama hago que los sentimientos sumes...", dice parte del nuevo sencillo.

“Este es un disco de varios artistas. Decidimos arrancar con esto otra vez, ya que nos funcionó la primera producción musical", recalcó.

Por su parte, Sech sigue cocechando éxitos a nivel internacional, esto a pesar que la pandemia a detenido su gira de presentaciones que tenía pautada por varios lugares de Estados Unidos.