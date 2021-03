Arcángel y el panameño Sech se unen en nuevo tema, "Te acuerdas"

El puertorriqueño Arcángel y el panameño Sech, dos de las máximas estrellas del género urbano latino, lanzaron este viernes "Te acuerdas", su tercera colaboración después de "Sigues con él" y "Amantes y amigos".

"Siempre es divertido crear junto a Sech. Me lo disfruto mucho. En esta ocasión, les traemos #TeAcuerdas. Las Maravillas, once again. Disponible ya. #42 Mariano Rivera, soy el final celestial. Fiummmm", expresó Arcángel en su cuenta de Instagram adjunto con un extracto del vídeo musical de "Te acuerdas".

Siendo una producción que une a dos de las potencias creativas actuales más prominentes del género, esta canción es definida por los pegajosos ritmos del reguetón puro y acompañada por melodías sensuales e innovadoras.

El tema fue escrito en conjunto entre Arcángel y Sech, y producida por Cerebro, Dimelo Flow y BCA.

El vídeo musical de la canción fue grabado en la ciudad de Miami (Florida, EE.UU.), producido por Wildhouse Pictures y dirigido por el director Squid.

Al igual que los temas anteriores, "Sigues con él" (2019) y "Amantes y amigos", este nuevo sencillo promete causar un gran impacto mundial y cautivar a todos sus seguidores.

"Sigues con él" fue certificado 8 veces multi-platino por la Asociación de la Industria de la Grabación en el país (RIAA) y debutó número 1 en los listados de radio en Estados Unidos.

Además, se posicionó entre los primeros tres de "Hot Latin Songs" de Billboard y entró en los listados de todos los géneros "Billboard Global 200" y "Hot 100".

Mientras, "Amantes y Amigos" (2020) se convirtió en tendencia global, posicionándose también en los listados de "Hot Latin Songs" y "Latin Airplay" de Billboard.