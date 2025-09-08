Show - 08/9/25 - 09:12 AM

¡Arden las redes! Filtran video de íntimo de Beéle e Isabella

Anoche, la red social X, fue escenario de una cantidad de públicaciones después de que se difundiera un clip donde aparecen el intérprete y la influencer venezolana.

 

Redacción / Web

La relación entre Beéle e Isabella Ladera, que parecía haber quedado en el pasado, volvió a convertirse en tema central en las redes sociales con la filtración de un video íntimo de seis minutos que rápidamente se viralizó y desató un sinfín de comentarios en torno a la expareja.

Anoche, la red social X, fue escenario de una cantidad de publicaciones después de que se difundiera un clip donde aparecen el intérprete y la influencer venezolana.

Ni Beéle ni Ladera se han pronunciado sobre las imágenes.

A pesar de la controversia por el video, un detalle reciente en las publicaciones de Isabella Ladera ha avivado rumores de un posible acercamiento con Beéle.

La historia entre ambos nunca ha estado exenta de controversias. Tras hacer pública su relación en medio de críticas, poco después comenzaron los rumores de distanciamiento.

