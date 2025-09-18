Arian Abadi y La 'Mákina' denuncian cargos de luz sin sentido

El cantante y actor Arian Abadi expresó su molestia y denunció irregularidades en su factura de luz que superan los $300 dólares.

Mediante un video, explicó que encontró aumentos inesperados en sus recibos pese a mantener el mismo consumo y que, al compartir su experiencia, cientos de personas le escribieron asegurando haber pasado por lo mismo.



Abadi no entiende cómo pasó esto, pues no considera que esté gastando tanto, incluso pareciera que tuviera una fábrica de algo en un hogar, por el precio que le llega.

Afirma que le han intentando cortar la luz varias veces en tres años, porque se ha negado a pagar la luz. Incluso estando de viaje lo llamaron para decirle que lo dejarían a oscuras.

Aunque se ha quejado en múltiples ocasiones, lo único que se resuelve es que debe seguir pagando para tener el servicio. Hasta ha cambiado equipos de su hogar y ha llevado expertos, pero las cuentas no bajan.

Otro que expresó su molestia fue Jesús Rivas, mejor conocido como "La Mákina", porque está pagando $450 dólares al mes, algo que le parece exagerado porque él no siente que consuma eso.

Asegura que no quiere saber de la luz y pondrá paneles solares.