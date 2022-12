Arranca la undécima edición de IFF Panamá

Panamá se convertirá desde hoy hasta el domingo 4 de diciembre en la vitrina del cine para Centroamérica y el Caribe, cuando se ponga en marcha la undécima edición de IFF Panamá.

En el evento, que tendrá como sede a Manzana de Santa Ana, se estará proyectando un total de 16 películas y contará con la asistencia de más de 10 invitados internacionales y nacionales.

Publicidad

Para estos días se desarrollarán diferentes actividades y conversatorios de la mano de los expertos, quienes compartirán sus experiencias en el cine.

Dentro de estas actividades se destacan los talleres: “Hoja de Ruta para el Cash Rebate” presentada por la Comisión Fílmica de Panamá y el análisis de audiencias para el cine latinoamericano, último trabajo de la Fundación IFF Panamá en alianza con BID Lab.

LEE TAMBIÉN: Celebraron la vida y el amor junto a Sebastián Yatra

Para mañana se desarrollará el Conversatorio sobre la cinta “Stars at Noon”, ganadora del Grand Prix de Cannes (9:30 a.m. a 10:15 a.m.), la Presentación de estudio: ¿Existe una audiencia para el cine latinoamericano? (11:00 a.m. a 12:30 p.m.) y el Taller “Hoja de Ruta para el Cash Rebate” (2:00 p.m. a 3:00 p.m.).

Mientras que el domingo se dará el Panel ¿Qué exploramos a través del cine? (9:00 a.m. a 11:00 a.m.) y la Charla ¡El cine como un ejercicio de punk!. Los boletos para las actividades están disponibles en Panatickets.com.

La Fundación IFF Panamá tiene como objetivo promover la industria del cine nacional y de la región.

“Desde el 2.012 IFF Panamá ha marcado un hito en la historia de nuestro país. Cada año continúa enriqueciendo la cultura panameña al mismo tiempo que favorece a la industria de cine local y regional y promueve entre los más de 170.000 espectadores que ha sumado el festival, un poderoso mensaje que lleva como insignia La Fundación IFF Panamá para fortalecer la visión del cine con propósito”, señaló Bernardo Ordás Guardia, director de la Fundación IFF Panamá.

Contenido Premium: 0