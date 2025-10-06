Arte y liderazgo se fusionan en la Ciudad de las Artes con ’Latidos del Barrio’

La Ciudad de las Artes se llenó de entusiasmo con el lanzamiento oficial del programa “Latidos del Barrio”, una iniciativa del Ministerio de Cultura, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de Metas, que busca transformar comunidades a través del arte, la cultura y el liderazgo social.

El evento, que se realizó el sábado, marcó el inicio de dos procesos formativos: el Taller de Formación de Formadores, dirigido a líderes comunitarios que se desarrollará hasta enero de 2026, y los talleres artísticos para niños, que se realizarán durante los cuatro sábados del mes de octubre.

“Latidos del Barrio” tiene como objetivo crear centros comunitarios seguros y creativos, donde el arte y el deporte sean herramientas de transformación social. Además, busca rescatar la identidad cultural, revitalizar los espacios públicos y fortalecer el tejido social, promoviendo oportunidades de crecimiento para niños, jóvenes y adultos.

Las primeras comunidades en sumarse al programa son El Chorrillo, San Felipe, Calidonia, Santa Ana, San Joaquín y Ciudad Esperanza, cuyos líderes participan activamente del proceso de formación para convertirse en multiplicadores de este proyecto en sus barrios.

Mientras tanto, los más pequeños disfrutan de clases de pintura, música, danza y teatro, desarrollando su creatividad y sentido de pertenencia cultural.

“Hoy sembramos juntos una semilla para transformar nuestros barrios. Con el liderazgo de ustedes y la participación de nuestras niñas y niños, Latidos del Barrio será un corazón que late con fuerza en cada comunidad”, expresó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.