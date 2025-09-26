Show - 26/9/25 - 12:00 AM

Artistas le rinden honor a Guararé con ‘Pa’ que siga mi fiesta’

El espíritu del Festival Nacional de la Mejorana 2025 quedó plasmado en el lanzamiento del tema “Pa’ que siga mi fiesta”, una producción dirigida por el acordeonista Ronald Bravo con el respaldo de Hecho en Panamá.

La canción reúne a más de siete artistas del típico panameño, entre ellos Alejandro Torres, Jhonthan Chávez, Orlando Ortiz, Darío Pitti, Elvia Muñoz y Celsito Quintero Jr., quien también participó en la producción musical.

Los acordeones estuvieron a cargo de Bravo, Maykol Cárdenas y Víctor Bernal; mientras que en la percusión intervinieron Jayson Ortiz (timbal y batería) y Romel Calderón (caja, tambor, congas y churuca). Las salomas y gritos, sello del folclore panameño, fueron interpretados por el talentoso Grismaldo Pérez, aportando autenticidad a esta pieza musical.

El videoclip, grabado en escenarios emblemáticos de Guararé, estuvo bajo la producción de Ducam Pro y la dirección de Julián Siza.

Este proyecto de homenajes a Guararé nació en 2014, cuando Bravo presentó el tema “Parranda en Guararé”, interpretado también por destacados exponentes del típico panameño. Con la llegada de la pandemia, la iniciativa fue suspendida, pero en 2025 Bravo decidió retomarla con más fuerza, en colaboración con Hecho en Panamá.

“Siempre quise rendirle honor a Guararé, tierra donde me crié y que amo profundamente”, expresó Ronald Bravo. Por su parte, Celsito Quintero Jr. aseguró que la obra “representa el sentir noble por las costumbres que he vivido desde niño”.

Te puede interesar

Natti Natasha se confiesa emocionada por ‘show’ histórico junto a Nando Boom

Natti Natasha se confiesa emocionada por ‘show’ histórico junto a Nando Boom

 Septiembre 25, 2025
Presentadora de ‘Primer Impacto’ desfilará con diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio

Presentadora de ‘Primer Impacto’ desfilará con diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio

 Septiembre 25, 2025
Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

 Septiembre 24, 2025
Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

 Septiembre 24, 2025
Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

 Septiembre 24, 2025

Disponible en YouTube, el tema promete convertirse en uno de los más sonados durante la fiesta folclórica más importante de Panamá.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito