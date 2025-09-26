Artistas le rinden honor a Guararé con ‘Pa’ que siga mi fiesta’

El espíritu del Festival Nacional de la Mejorana 2025 quedó plasmado en el lanzamiento del tema “Pa’ que siga mi fiesta”, una producción dirigida por el acordeonista Ronald Bravo con el respaldo de Hecho en Panamá.

La canción reúne a más de siete artistas del típico panameño, entre ellos Alejandro Torres, Jhonthan Chávez, Orlando Ortiz, Darío Pitti, Elvia Muñoz y Celsito Quintero Jr., quien también participó en la producción musical.

Los acordeones estuvieron a cargo de Bravo, Maykol Cárdenas y Víctor Bernal; mientras que en la percusión intervinieron Jayson Ortiz (timbal y batería) y Romel Calderón (caja, tambor, congas y churuca). Las salomas y gritos, sello del folclore panameño, fueron interpretados por el talentoso Grismaldo Pérez, aportando autenticidad a esta pieza musical.

El videoclip, grabado en escenarios emblemáticos de Guararé, estuvo bajo la producción de Ducam Pro y la dirección de Julián Siza.

Este proyecto de homenajes a Guararé nació en 2014, cuando Bravo presentó el tema “Parranda en Guararé”, interpretado también por destacados exponentes del típico panameño. Con la llegada de la pandemia, la iniciativa fue suspendida, pero en 2025 Bravo decidió retomarla con más fuerza, en colaboración con Hecho en Panamá.

“Siempre quise rendirle honor a Guararé, tierra donde me crié y que amo profundamente”, expresó Ronald Bravo. Por su parte, Celsito Quintero Jr. aseguró que la obra “representa el sentir noble por las costumbres que he vivido desde niño”.

Disponible en YouTube, el tema promete convertirse en uno de los más sonados durante la fiesta folclórica más importante de Panamá.