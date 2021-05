Asegura que la música le trajo el amor

La cantante venezolana-estadounidense Lele Pons presenta "A lau", un tema sentimental con la que afianza su carrera, pues una de las muchas dichas que le ha traído esta industria es "el amor" y la madurez.

"La música me trajo el amor, eso es una cosa, pero algo que me dio la música, que no me dieron las redes sociales, fue la paciencia y entrar en el mundo tradicional", asegura este jueves en entrevista con Efe la cantante e "influencer" de 24 años, con más de 40 millones de seguidores en Instagram.

Conservando el sonido urbano, pero tomando sus sonidos favoritos del pop, Lele muestra una nueva faceta de su carrera como cantante con "A lau", una canción que habla de lo bello de las relaciones amorosas imperfectas.

"Es una canción que define lo que está pasando ahora en mi vida, se trata de querer tener siempre cerca a alguien, aunque pelees con él, porque también es bonito cuando peleas, de una manera rara hace más fuertes las relaciones", menciona la cantante, quien se confesó enamorada a finales del 2020 del cantante puertorriqueño Guaynaa.

Aunque la letra de la canción define su situación sentimental actual, el video cuenta una historia vieja que Lele vivió en el pasado y que recuerda con mucho cariño.

"Se trata de dos personas que son muy diferentes y que no se conocen pero en una fiesta se ven, se enamoran y cuando regresan a su casa cada quien tiene a su pareja. Es la historia de cómo conocí a alguien muy especial en mi vida, que no estábamos juntos, pero nos enamoramos", asegura.

Acostumbrada a lo inmediato y a trabajar sin parar día y noche, Pons comienza a disfrutar de la vida de forma más centrada y tranquila.

Ha encontrado en la música un espacio donde crecer personal y profesionalmente y eso la ha llevado de Los Ángeles a Miami, en Estados Unidos, donde actualmente reside.