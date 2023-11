Asegura que las mujeres de hoy no tienen límites para cumplir sus sueños

Muchas caras del patio han aplaudido la participación de Jane Dipika Garrett, Miss Nepal, en el Miss Universo, entre ellas, la expresentadora Gisela Tuñón, quien destacó la importancia de su exposición.

A través de la plataforma X, la comunicadora dio su punto de vista sobre el mensaje de aceptación y valoración de Miss Nepal, quien entró en el top 20 de concurso, que fue ganado por Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios.

“Seguramente, muchas -como yo- jamás hubiésemos tenido un trastorno alimentario si hubiésemos podido 'al menos' participar en un concurso como Miss Universe, para mujeres lindas’. Fuera de lo tóxico de competir por ¿quién es más linda’, eso hubiera hecho una gran diferencia...”, mencionó la periodista.

Por otro lado, comparó su cuerpo con Dipika: “Así sería mi cuerpo sino hiciera deporte disciplinadamente y comiera absolutamente sano y limpio, exactamente igual al de ella; así fui gran parte de mi juventud”.

Por último, comentó que el mensaje que transmitió fue lo mejor: “Es bella, no tiene que demostrar nada que no sea su valor como ser humano. Qué linda oportunidad para las mujeres jóvenes de hoy, no hay límites... ¿Ganar? Eso es lo de menos, esta vida es para cumplir sueños, ¡lograr metas y derribar barreras!”, dijo.

