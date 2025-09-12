Asencio se disculpa, suelta dinero y víctima retira la denuncia

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, reconoció que cometió "el error" de enseñar a un amigo en 2023 un vídeo sexual grabado sin consentimiento por sus entonces compañeros de la cantera Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, en la carta de disculpas que ha enviado a una de las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, denunciante del caso.

La abogada de la víctima confirmó que su clienta acepta las disculpas formales solicitadas por Asencio y le retira la acusación, no solo porque el jugador ya le ha pagado una compensación económica -cuya cuantía prefiere no revelar-, sino porque la carta incluye "un reconocimiento expreso" de los hechos que le atribuían (en su caso, redifundir o mostrar el vídeo, algo que la Fiscalía califica de delito contra la intimidad).

De las dos chicas, esta denunciante es la que era ya mayor de edad en el momento de los hechos (tenía 18 años entonces). Sin embargo mantiene, no obstante, la acusación contra Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, futbolistas que en la actualidad ya no pertenecen a la cadena de filiales del Real Madrid.

Detallan que los tres mantuvieron una relación sexual consentida el 15 de junio de 2023 en una cabaña de un club de playa de Amadores (Gran Canaria) con dos jóvenes, una de ellas menor en esa fecha.

Las damas aseguran que, sin su permiso, las grabaron manteniendo sexo y difundieron esos vídeos en grupos de WhatsApp, a pesar de que ellas les pidieron expresamente que los borraran de sus móviles.

Asencio se encontraba también ese día en ese club de playa de Amadores, pero no participó en el encuentro sexual. Su implicación en el caso llega más tarde, cuando uno de los implicados le envió uno de los vídeos y él se lo enseñó a una tercera persona.

Es algo que él mismo reconocía en un mensaje de WhatsApp recuperado por la Guardia Civil de su teléfono, en el que decía: "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan (Rodríguez)", según se recoge en el auto judicial que puso fin a la instrucción.

Al parecer, la decisión de esta acusación particular -ya comunicada al Juzgado- no evita a Asencio el paso por el banquillo, porque le sigue señalando la otra denunciante (la que tenía 16 años cuando la grabaron) y, sobre todo, la Fiscalía, que pide para él dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad.

La solicitud de condena del Ministerio Público para los otros tres procesados es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque les atribuye el haber grabado y difundido esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva formular el cargo de distribución de pornografía infantil.

Fuentes judiciales informaron que el caso está ya solo pendiente de que se determine qué Juzgado de lo Penal de Gran Canaria celebrará el juicio y en qué fecha.