Ashlany y Yoani se dan duro y recuerdan su pasado por opinar de Kim

El problemón de Kim Chang con Alberto Quintero ha causado que los ánimos se pongan color de hormiga, al punto que las exrivales Ashlany Gómez y Yoani Ben se tiraran sin miedo para recordar los viejos tiempos de Polo Polo.

Ashlany realizó un comentario sobre la situación en la que afirmó lo siguiente "Siento como un dejavú". Por supuesto esto fue reproducido como memes y burlas por varias cuentas hasta que alguien tagueó a Yoani y se formó

Yoani no perdió el tiempo con esta indirecta y de inmediato dio su pa'trás: "Y el dejavú de todo el queme que ella le dio al otro, ¿lo sentirá?".

Segundo round Ashlany respondió la escaramusa con lo siguiente: "Ese dejavú no lo sentí, pero ¿sabes cuál nunca me gustaría sentir? El dejavú de robarrrrrrr, ese sí me daría vergüenza". A lo que Yoani refutó: "Pena llegar a la fiesta de cumpleaños de la esposa de tu amante, tras de eso felicitarla como si nada".

La que terminó de caldear la cosa fue la esposa de Saik al soltar su bomba nuclear. "Jajajajajaja serio? Se le olvidó que llegó a grabar el video de Muchachita y que también saludaba a la esposa del man".

Como ya es conocido ambas no se llevan para nada bien por todo lo que pasó hace unos años con el modelo, sin embargo, al ser el padre de sus hijas deben compartir tiempo, algo que ya ha generado ronchas y una que otra molestia.

Yoani hace poco tuvo un problema con Polo Polo por un tema de el apoyo a su hija, a lo que el modelo dijo que era falso y estaba cumpliendo con la ayuda. Además, ya no se habla con Liza Hernández por supuestos problemas de traición.

