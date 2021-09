Aunque dolió, está feliz con el resultado

Julia Honings volvió a compartir con sus seguidores del tema de su abdominoplastia que se realizó, detallando que en un principio, después de su primer embarazo, en el que se engordó 70 libras, era algo que no le ponía importancia, ni siquiera utilizaba cremas para las estrías.

“Con el pasar del tiempo la piel se me pegó y las estrías estaban, pero en verdad era algo que a mi ni fu ni fa... con mi segundo embarazo la piel me quedó como flofli, entrenaba, seguía estando flaca, pero la piel estaba mal y las estrías se notaban más”, expresó Julia, admitiendo que con la tercera barriga la piel dijo ya no más.

Publicidad

Expresó que la operación se la hizo aquí en Panamá y le pidió al especialista que le diera medicamentos compatibles con la lactancia ya que no quería dejar de darle pecho a la bebé.

Destacó que el post-operatorio fue duro para ella, tuvo que tener por tres días a una enfermera que le ayudara hasta para bañarse, porque no se podía parar, sentía que había corrido diez vueltas en una cancha de fútbol. “Me arrepentí como quince veces de habermela echo, literal yo estaba en la cama y decía ‘para qué me hice yo esta vaina’”. aseguró la exguerrera.

Concluyó su video expresando que la recuperación fue dolorosa, pero si quieren hacerse algo en su cuerpo o quitarse algo, pues que lo hagan si eso las hace feliz.