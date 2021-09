Aurelio Tamayo, mejor de salud y enfocado en su trabajo

El cantautor panameño Aurelio Tamayo sigue enfocado en su trabajo, mejorando su salud y con una muy buena relación con las madres de sus hijas, que son su prioridad, como lo ha dicho muchas veces.

Por otro lado, el artista, quien hace algunas semanas confesó que estaba tomando medicamentos por problemas serios, dijo que ya está mucho mejor.

“Mucho mejor, me tocó hacer el show sold out medicado fue duro querer cantar al 100% y no poder, pero di lo mejor de mí en el ‘show’ y el público fue hermoso... hoy me siento mucho mejor, me bajaron las dosis de los medicamentos”, afirmó Tamayo.

El cantante dejó claro que está soltero, tras ser consutaltado por sus seguidores, quienes se mostraron un tanto inquitos por su salud.

Por otro, manifestó que se encuentra trabajando en una serie, y dijo que está preparando su próximo tema.

“Hoy andamos grabando una serie que Dios primero podrán ver”, expresó el famoso.

Sobre la relación con las madres de sus hijas expresó que se llevan bien.

“Hablamos todos los días, son mis chat fijados, les escribó 24/7, sin duda nuestra relación como padres es muy buena, se trata de madurez y las dos saben que haría lo que sea por ver a mis hijas felices”, manifestó Tamayo.