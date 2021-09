Boza: ‘Mi mayor logro fue cambiar el rumbo de mi vida’

El artista de género urbano Humberto Ceballos, conocido como Boza, sigue dando a conocer su música y su historia, esa que lo llevó a donde está hoy.

El panameño, quien estuvo durante la semana pasada de gira en los Estados Unidos, concedió una entrevista a la revista People en Español, donde reveló algunos detalles de su vida y de su carrera.

Boza reiteró que de que tras tomar algunas malas decisiones, la música lo salvó, dijo cuál ha sido su mayor logro.

"Me dejé llevar, me dejé guiar. Descubrí qué pasaría si cantara. Me fue gustando todo lo que está sucediendo en la música, el camino que me estaba llevando, me enamoré de la música y me quedé aquí. Hubo un momento, que estaba adentro [en prisión], y me había rendido. Volví y caí, y pensaba que lo mío era la calle. Pero mi ‘manager’ siempre presente y fue el que me motivó", confesó el cantante de "Ella".

Agregó. "La música no era lo que estaba en mis planes. Me estaba cortando el cabello y me presentaron a quien es mi manager y mi productor hasta hoy, y le dijeron que yo cantaba como hobbie, de ahí en adelante me quedé trabajando con él. No fue algo que no busqué sino que solo pasó".

En tanto, dijo que su mayor logró “fue cambiar el rumbo de mi vida, ya que eso me ha traído muchas cosas positivas”. Sobre su estilo, algo que lo caracteriza, dijo que trata que sea real.

"Que sea música real con la que se identifique la otra persona. La profundidad con que hago los temas; el estilo, como me gusta cambiar los flows en esos tres minutos de audio. Me gusta, como quien dice, variar, jugar mucho con lo que son los tonos y la letra. Intenté mezclar mi esencia, lo que es de Panamá, con lo comercial", explicó.