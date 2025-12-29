¡Ayala, sale bachata tras derrumbe! "Stefany, derrumbame a mí, no me importa"

Las redes están encendidas con el tema del monumento en el mirador del puente de las Américas y tras todo el despelote, el conocido productor Andy Vaney publicó una canción que ha muchos les ha gustado.

"Stefany, derrúmbame a mí, no me importa, nadie me extrañará, yo solo quiero tu amor. Yo te ayudaré a reconstruir todo, pero primero rómpeme en mil pedazos", dice parte de la letra.

El coro con "Stefany, derrúmbame a mí" se repite varias veces y eso hace más pegajoso el tema.

Muchos le han dicho a Andy que la sacó del estadio con ese temazo. Él le puso el nombre de "Delúmbame a mí feat. Siu Mai Santos"