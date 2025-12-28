Show - 28/12/25 - 04:46 PM

Amigos y fans lamentan la muerte del cantante Sócrates Lazo Espinosa

Muchos que no lo conocieron en persona, pero lo vieron en televisión, lamentaron la partida y le han dado el pésame a su familia a través de las redes sociales.

 

Amistades y seguidores han lamentado el fallecimiento del cantante de salsa y humorista panameño Sócrates Lazo Espinosa. Su deceso se susctió el pasado viernes. 

Lazo que nació un 8 de julio de 1943 deja un legado en la música seis producciones discográficas. Creció Juan Díaz y Pedregal y provenía de una familia profundamente ligada a la música. Su padre fue cantante, al igual que su hermano Gabino Lazo Espinoza, con quien compartió muchos años.

Es recordado por sus temas “De qué vale este cariño”, “Soledad” y “Nostalgia”, “Ruego al Señor”, “No te importe saber”, “Dilo de una vez”, “La vida es un sueño”, “Quémame los ojos” y “Tarde lo comprendo”, canciones que aún se mantienen sonando en la memoria de muchos panameños. 

Y para los que lo conocieron en con su humor, tuvo una faceta en televisión en la "Capital del Humor", misma por la que pasaron varias caras conocidas del patio. 

Sócrates en 2016, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria musical.

