Exparticipante de ‘Oye mi canto’ lucha contra la COVID-19

Félix Peralta, quien en 2017 participó en el concurso de TVN, “Oye mi canto”, está en la Unidad de Cuidados Intensivos a consecuencia de la COVID-19, así lo informó su hija Stephany Peralta en su cuenta de Twitter.

Según dio a conocer Stephany, su padre está internado en el Hospital Gustavo Nelson en Chitré, y antes de que entrara en UCI, pedía ayuda para que su progenitor fuese traslado a Panamá, pero su situación empeoró y no pudo ser trasladado.

Además de pedir a Dios por la salud de su padre, Peralta envió un mensaje a la población. “Cuídense, el COVID es real no se imaginan lo DURO que es estar esperando una llamada con noticias de un ser amado, esto no se lo deseo a nadie. Jamás me imaginé que mi papá estaría entre la vida y la muerte. Pero hay quienes no lo entenderán hasta que les toque vivirlo”, detalló Stephany en uno de sus mensajes que dejó en dicha red social.