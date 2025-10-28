Bacteria le causa infección y queda hospitalizada

La expresentadora y triatleta panameña Carolina Dementiev reapareció en redes sociales tras haber pasado por un complicado episodio de salud que la mantuvo hospitalizada varios días debido a una fuerte infección que, según relató, su cuerpo no podía combatir por sí solo.

“Mis últimos 20 días han sido asquerosos, pero aquí estoy viendo la luz después de muchos días hospitalizada por una infección que mi cuerpo no podía batallar”, comenzó escribiendo la también deportista, quien aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores.

Dementiev confesó que, por no escuchar las señales de su cuerpo, la situación se complicó más de lo esperado: “Este post es para que me tomen de ejemplo y no cometer la estupidez que hice al nunca escuchar a mi cuerpo cuando sentía dolor y salía a correr ignorándolo por completo hasta que un día no pude levantarme más”, contó, describiendo cómo una bacteria “se convirtió en Godzilla y quiso acabarme”.

“Sobrevivimos al bicho, me costó pero creo que lo logré”, expresó ya más recuperada y continuando su tratamiento intravenoso desde casa.

Carolina aseguró que esta experiencia le dejó una gran lección: “No somos de hierro, somos humanos, y si el cuerpo te manda una alarma, ve al médico”.

Con su testimonio, Dementiev recomendó a sus seguidores la importancia de cuidar la salud y prestar atención a las señales del cuerpo, incluso para quienes llevan un estilo de vida activo y saludable.