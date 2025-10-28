Show - 28/10/25 - 12:00 AM

Bacteria le causa infección y queda hospitalizada

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La expresentadora y triatleta panameña Carolina Dementiev reapareció en redes sociales tras haber pasado por un complicado episodio de salud que la mantuvo hospitalizada varios días debido a una fuerte infección que, según relató, su cuerpo no podía combatir por sí solo.

“Mis últimos 20 días han sido asquerosos, pero aquí estoy viendo la luz después de muchos días hospitalizada por una infección que mi cuerpo no podía batallar”, comenzó escribiendo la también deportista, quien aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores.

Dementiev confesó que, por no escuchar las señales de su cuerpo, la situación se complicó más de lo esperado: “Este post es para que me tomen de ejemplo y no cometer la estupidez que hice al nunca escuchar a mi cuerpo cuando sentía dolor y salía a correr ignorándolo por completo hasta que un día no pude levantarme más”, contó, describiendo cómo una bacteria “se convirtió en Godzilla y quiso acabarme”.

“Sobrevivimos al bicho, me costó pero creo que lo logré”, expresó ya más recuperada y continuando su tratamiento intravenoso desde casa.

Carolina aseguró que esta experiencia le dejó una gran lección: “No somos de hierro, somos humanos, y si el cuerpo te manda una alarma, ve al médico”.

Con su testimonio, Dementiev recomendó a sus seguidores la importancia de cuidar la salud y prestar atención a las señales del cuerpo, incluso para quienes llevan un estilo de vida activo y saludable.

Te puede interesar

Katy Perry confirma que es la nueva mujer del exministro Justin Trudeau

Katy Perry confirma que es la nueva mujer del exministro Justin Trudeau

 Octubre 27, 2025
Dani Alves se vuelve predicador evangelista tras lío de abuso sexual

Dani Alves se vuelve predicador evangelista tras lío de abuso sexual

 Octubre 27, 2025
Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

 Octubre 27, 2025
Se administró heparina durante los 9 meses de su embarazo

Se administró heparina durante los 9 meses de su embarazo

 Octubre 27, 2025
Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

 Octubre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas