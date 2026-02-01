Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy 2026 y recibe ovación de pie

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al mundo este domingo durante su discurso en los Premios Grammy 2026 al arremeter contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las actuales políticas migratorias de Estados Unidos.

Antes de agradecer a Dios por su galardón al Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny pronunció con fuerza “ICE out”, causando una ovación de pie entre los asistentes. “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó el artista mientras defendía la dignidad de los inmigrantes.

El intérprete de DeBÍ TiRAR MáS FOToS también instó a combatir el odio con amor, destacando que “lo único más poderoso que el odio es el amor”, y extendió su mensaje hacia la empatía y unidad, especialmente en medio de la tensión política actual en Estados Unidos.

🎤 Discurso con mensaje político y social

Durante su intervención en el Grammy Awards, Bad Bunny enfatizó que los inmigrantes no deben ser deshumanizados ni tratados como “extraterrestres”, en medio de un contexto de conversaciones públicas sobre las acciones de ICE y las políticas migratorias federales.

El momento resonó con otros gestos de figuras presentes en la gala, algunos portando pines o mensajes de solidaridad con los inmigrantes, mientras la crítica y el activismo político se mezclaron con la celebración musical.

Su discurso se produjo en un contexto marcado por debates sobre inmigración y protestas en Estados Unidos, lo que amplificó la atención mediática sobre sus palabras y su impacto cultural.