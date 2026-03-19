Subirá al escenario del ‘Party del Verano’

La artista panameña Demphra sigue dejando huella fuera de sus fronteras y esta vez dirá presente en uno de los eventos más esperados de la temporada: el Party del Verano, que se celebrará este sábado 21 de marzo en Honduras.

El espectáculo promete reunir a grandes exponentes del género urbano, entre ellos Ryan Castro, Jowell & Randy, Nio García, Dalex y Kapo, convirtiendo la velada en una verdadera fiesta para los amantes del género.

La intérprete de “No me dejes sola” continúa consolidando su carrera internacional, apostando por nuevos escenarios y audiencias. Su participación en este importante evento no solo reafirma su vigencia, sino también su capacidad de reinventarse dentro de la industria musical.

Detrás de este crecimiento, Demphra cuenta con un sólido equipo de trabajo que ha impulsado cada paso de su carrera, apostando por una proyección global y manteniendo una propuesta artística fresca y competitiva.

Con una trayectoria llena de éxitos y una conexión especial con su público, la cantante promete un “show” cargado de energía, nostalgia y evolución musical. Sin duda, su presentación será uno de los momentos más esperados de la noche, dejando en alto el nombre de Panamá.

El Party del Verano se perfila como una plataforma clave para artistas internacionales y una cita imperdible para los fanáticos de la música urbana en la región.